«Хорошо, что не на голову»: Карл III отшутился после «прилёта» от нагадившей чайки

Курьёзная ситуация произошла с британским королём Карлом III во время визита в Северную Ирландию. Во время общения с жителями в городе Ньюкасл белый помёт чайки попал на нижнюю заднюю часть пиджака монарха. Инцидент сняли на видео, его опубликовала газета Sun.

Издание сообщает, что птица нагадила не только на короля, но и окружающих, включая журналистов. Сам Карл отшутился и продолжил прогулку, не показывая, что расстроен.

«Хорошо, что оно не попало мне на голову», — сказал король.

Другая женщина рассказала изданию, что кто-то из толпы предлагал королю надеть чистое пальто, но он отказался, так как считает помёт чайки хорошей приметой.

Ранее Карла III вообще случайно объявили умершим. Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед королём за то, что в эфире ошибочно сообщили о его смерти. Инцидент произошёл из-за компьютерного сбоя — случайно включился специальный протокол «смерть монарха», который есть на всех радиостанциях.