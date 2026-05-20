Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 17:13

«Хорошо, что не на голову»: Карл III отшутился после «прилёта» от нагадившей чайки

Помёт чайки попал на короля Карла III во время визита в Северную Ирландию

Карл III. Обложка © ТАСС / ZUMA

Карл III. Обложка © ТАСС / ZUMA

Курьёзная ситуация произошла с британским королём Карлом III во время визита в Северную Ирландию. Во время общения с жителями в городе Ньюкасл белый помёт чайки попал на нижнюю заднюю часть пиджака монарха. Инцидент сняли на видео, его опубликовала газета Sun.

Издание сообщает, что птица нагадила не только на короля, но и окружающих, включая журналистов. Сам Карл отшутился и продолжил прогулку, не показывая, что расстроен.

«Хорошо, что оно не попало мне на голову», — сказал король.

Другая женщина рассказала изданию, что кто-то из толпы предлагал королю надеть чистое пальто, но он отказался, так как считает помёт чайки хорошей приметой.

Не до короля: 30 охранников Карла III уснули на рабочем месте
Не до короля: 30 охранников Карла III уснули на рабочем месте

Ранее Карла III вообще случайно объявили умершим. Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед королём за то, что в эфире ошибочно сообщили о его смерти. Инцидент произошёл из-за компьютерного сбоя — случайно включился специальный протокол «смерть монарха», который есть на всех радиостанциях.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Великобритания
  • Карл III
  • Животные
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar