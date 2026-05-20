Россиянка утаила 168 рублей дохода от наращивания ресниц и попала под дело о мошенничестве

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев вступился за 24-летнюю самозанятую Елизавету Пигуль, которой грозит ответственность по уголовному делу о сокрытии дохода в 168 рублей при получении социального контракта. Омбудсмен намерен просить прокуратуру не привлекать девушку к ответственности и отнестись к ней «по-человечески».

Девушка занималась наращиванием ресниц. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили соцконтракт на открытие кабинета. В июне 2025-го соцзащита признала его выполненным на 100% и претензий не предъявила. Однако в декабре того же года против девушки возбудили дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество»). Причина — якобы сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трёх месяцев.

Уполномоченный и юрист Канищев заявил, что, по его мнению, ситуация не предполагает привлечения к строгой или даже нестрогой уголовной ответственности; вопросы стоит решать на стадии досудебного разбирательства.

«Не та ситуация, это моё мнение, как уполномоченного, как юриста, чтобы привлекать к строгой или даже не к строгой уголовной ответственности. Здесь вот просто надо на стадии, может быть, досудебного разбирательства решать вопросы», — сказал Канищев РИА «Новости».

Он предложил направить письмо в прокуратуру с просьбой внимательно отнестись к делу, встретиться с человеком, переговорить и пойти ему навстречу, исходя не столько из юридических норм, сколько из человечности, с учётом обстоятельств и суммы.

По словам Пигуль, после начала расследования её вызывали на допросы, оказывали психологическое давление и запугивали. Омбудсмен пообещал направить запрос в ГУ МВД, чтобы прояснить ситуацию, и подчеркнул: отношение к человеку должно быть гуманным и справедливым, как того и требует закон.

Ранее федеральная налоговая служба подвела итоги 2025 года: число самозанятых граждан увеличилось на 26,8% (почти втрое выше инфляции) — с чуть более 12 миллионов в конце 2024-го до более чем 15 миллионов, то есть каждый десятый трудоспособный житель страны теперь платит налоги через приложение. Льготный режим разрешён для заработка до 2,4 млн рублей в год, ставка — 4% при расчётах с физлицами или 6% с юрлицами и ИП, от сдачи отчётности новоиспечённые предприниматели освобождены (всё через «Мой налог»).