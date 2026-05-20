Александр Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона

Кипрский футбольный клуб «Арис Лимасол» объявил об уходе российского нападающего Александра Кокорина по окончании сезона. Сообщение опубликовано в русскоязычном телеграм-канале команды. Заключительной для россиянина станет игра против АЕКа, которая состоится 22 мая.

Российский форвард выступал за клуб с 2022 года и помог команде впервые в истории стать чемпионом Кипра в сезоне-2022/23. В клубе поблагодарили футболиста за вклад в развитие команды и отметили, что благодаря Кокорину об «Арисе» узнали многие русскоязычные болельщики.

«Спасибо за всё, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Кокорин провёл 22 матча во всех турнирах. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы и не отметился результативными действиями.

