20 мая, 17:48

Александр Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона

Александр Кокорин. Обложка © ТАСС / IMAGO/Giuseppe Maffia

Кипрский футбольный клуб «Арис Лимасол» объявил об уходе российского нападающего Александра Кокорина по окончании сезона. Сообщение опубликовано в русскоязычном телеграм-канале команды. Заключительной для россиянина станет игра против АЕКа, которая состоится 22 мая.

Российский форвард выступал за клуб с 2022 года и помог команде впервые в истории стать чемпионом Кипра в сезоне-2022/23. В клубе поблагодарили футболиста за вклад в развитие команды и отметили, что благодаря Кокорину об «Арисе» узнали многие русскоязычные болельщики.

«Спасибо за всё, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Кокорин провёл 22 матча во всех турнирах. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы и не отметился результативными действиями.

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Манчестер Сити» стал итальянец Энцо Мареска. Контракт с 46-летним наставником рассчитан на три года. Мареска пришёл на смену Пепу Гвардиоле. Гвардиола проработал в клубе десять лет и покинет пост по окончании сезона. Последним местом работы итальянца был «Челси».

