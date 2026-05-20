В одной из школ Томской области запретили одежду с иностранными надписями

В одной из школ Томская область ученикам запретили приходить на занятия в одежде с иностранными надписями. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Речь идёт о МКОУ СОШ №1 в городе Кедровый. Соответствующий документ был опубликован на сайте образовательного учреждения.

Как отмечается в приказе, решение приняли в целях профилактики «радикализации и пропаганды асоциальных идей» среди молодежи. При этом исключение сделали для одежды с зарегистрированными товарными знаками.

Ранее запрет на использование иностранной музыки на школьных выпускных раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в некоторых образовательных организациях слишком буквально трактуют новые требования о защите русского языка.