Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 18:41

В Кении заживо сожгли певицу из-за татуировки с президентом

Обложка © Life.ru / GPTChat

Обложка © Life.ru / GPTChat

В Кения скончалась исполнительница христианской музыки жанра госпел, которую облили бензином и подожгли в результате уличного конфликта. Об этом сообщил глава МВД африканского государства Кипчумба Муркомен.

По предварительным данным, нападение могло быть связано с политическими взглядами певицы. Сообщается, что она открыто поддерживала президента Уильям Руто и имела татуировку с его изображением.

«Её смерть вызывает глубокую скорбь. В наше время никто не заслуживает того, чтобы его ранили или убили за политические взгляды или принадлежность к той или иной партии», — заявил министр. Он также отметил, что следственные органы занимаются поиском и привлечением к ответственности виновных в преступлении.

Тела убитых мужчины и женщины нашли в квартире на северо-востоке Москвы
Тела убитых мужчины и женщины нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Ранее в Москве нашли тело женщины с перерезанным горлом, возбуждено уголовное дело. Следователи восстановили её маршрут почти поминутно. Это помогло выяснить адрес квартиры, где её видели в последний раз.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • кения
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar