В Кении заживо сожгли певицу из-за татуировки с президентом

В Кения скончалась исполнительница христианской музыки жанра госпел, которую облили бензином и подожгли в результате уличного конфликта. Об этом сообщил глава МВД африканского государства Кипчумба Муркомен.

По предварительным данным, нападение могло быть связано с политическими взглядами певицы. Сообщается, что она открыто поддерживала президента Уильям Руто и имела татуировку с его изображением.

«Её смерть вызывает глубокую скорбь. В наше время никто не заслуживает того, чтобы его ранили или убили за политические взгляды или принадлежность к той или иной партии», — заявил министр. Он также отметил, что следственные органы занимаются поиском и привлечением к ответственности виновных в преступлении.

