«Быт и алкоголь»: Друзья убитой в Финляндии художницы раскрыли свою версию трагедии

В Финляндии продолжают расследовать убийство 49-летней российской художницы Александры Хинтсала (в замужестве — Кулонен). Друзья семьи выдвинули свою версию о возможных обстоятельствах трагедии.

«Внешне ничего не предвещало беды. Для всех местных искусствоведов, художников и писателей это большой шок. Один из приятелей пары написал в соцсетях: «Как печально: быт и алкоголь». Но полиция толком не комментирует, так ли это. Конечно, ужас, что все это случилось с 9 на 10 мая, с одного праздника на другой», — рассказала знакомая погибшей в беседе с kp.ru.

Известно, что в ночь убийства муж сам вызвал полицию, признался в содеянном и сдался. Правоохранители разбудили их сына и сообщили ему о трагедии — мальчик не слышал ссоры родителей. Сейчас ребёнок находится в специальном семейном центре, где с ним работают психологи. Чаще всего его навещает близкая подруга убитой россиянки.

Знакомые пары подчёркивают, что никакого русофобского подтекста в преступлении нет: супруги любили русскую культуру, их сын — билингв, а сам Микко ранее не был судим. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. По данным финских СМИ, мужчина работал в технической сфере и был писателем-любителем, иногда давая интервью по случаю выхода новых книг.

