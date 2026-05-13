Убил, пока ребёнок спал: С петербургской художницей в Финляндии расправился муж-писатель

В финском городе Котка на берегу Финского залива расследуют резонансное убийство 49-летней художницы Александры Хинтсала. Тело женщины обнаружили в ночь с 9 на 10 мая в квартире района Кархувуори, а подозрение пало на её супруга — 51-летнего писателя Микко Х. Об этом сообщает kp.ru.

Как выяснилось, погибшая родилась в Санкт-Петербурге, где получила образование и участвовала в организации местных выставок. У неё осталось много друзей, работающих в академиях имени Репина и Штиглица. Она была замужем за финном более 15 лет, у пары остался 13-летний сын, которого органы опеки забрали в ту же ночь.

«Муж Саши — писатель, он издал около 10 книг, в том числе романы и рассказы. Мы знаем Микко как интеллигентного, умного и доброжелательного человека. То, что произошло, ни у кого не укладывается в голове. Это ужасная новость. Но выносить вердикты пока рано, нужно дождаться результатов расследования», — поделились потрясённые случившимся друзья семьи.

Криминальный комиссар Ханна Тойфонен сообщила, что причины убийства выясняются, а информацию об орудии преступления пока не раскрывают. Полиция намерена ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу — ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндии убили художницу родом из России. Женщина изучала прикладные науки и почти три года работала в учебном заведении в Коуволе.