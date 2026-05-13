Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 11:32

Убил, пока ребёнок спал: С петербургской художницей в Финляндии расправился муж-писатель

Расправиться с петербургской художницей в Финляндии мог её муж-писатель

Обложка © VK/ Aleksandra Hintsala

Обложка © VK/ Aleksandra Hintsala

В финском городе Котка на берегу Финского залива расследуют резонансное убийство 49-летней художницы Александры Хинтсала. Тело женщины обнаружили в ночь с 9 на 10 мая в квартире района Кархувуори, а подозрение пало на её супруга — 51-летнего писателя Микко Х. Об этом сообщает kp.ru.

Как выяснилось, погибшая родилась в Санкт-Петербурге, где получила образование и участвовала в организации местных выставок. У неё осталось много друзей, работающих в академиях имени Репина и Штиглица. Она была замужем за финном более 15 лет, у пары остался 13-летний сын, которого органы опеки забрали в ту же ночь.

«Муж Саши — писатель, он издал около 10 книг, в том числе романы и рассказы. Мы знаем Микко как интеллигентного, умного и доброжелательного человека. То, что произошло, ни у кого не укладывается в голове. Это ужасная новость. Но выносить вердикты пока рано, нужно дождаться результатов расследования», — поделились потрясённые случившимся друзья семьи.

Криминальный комиссар Ханна Тойфонен сообщила, что причины убийства выясняются, а информацию об орудии преступления пока не раскрывают. Полиция намерена ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу — ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Убивший жену актёр Бенграф публично признавался ей в любви в соцсетях
Убивший жену актёр Бенграф публично признавался ей в любви в соцсетях

Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндии убили художницу родом из России. Женщина изучала прикладные науки и почти три года работала в учебном заведении в Коуволе.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Финляндия
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar