Убивший жену актёр Бенграф публично признавался ей в любви в соцсетях

Актёр Владислав Бенграф, который зарезал свою супругу Евгению во время ссоры и сам получл смертельное ранение от супруги, недавно очень нежно признавался ей в любви. Он публиковал милые посты с Евгенией в своих социальных сетях.

«Многие заметили, как я изменился за последнее время. Что же, пришло время приоткрыть небольшую завесу тайны. Всё, что происходит со мной — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная, и делает мою жизнь невероятно прекрасной. Каждый день я благодарю судьбу за неё, и за то, что однажды проводил её до дома», — написал Бенграф 9 мая 2025 года.

Последний раз Владислав публиковал посты в соцсети 24 марта. Выложил фото с женой и свой след от её поцелуя на щеке с подписью: «Весна. ВДНХ. Мы». А Евгения незадолго до смерти опубликовала видео с мужем на природе: «Счастливые и отдохнувшие уезжаем. Просто зимняя сказка».

Подписчики в шоке. Они пишут под постами: «Что же вы натворили, ребята... Вся жизнь была впереди», «Молодые, красивые! Зачем убивать друг друга? Царства небесного вам».

Напомним, 28-летний актёр Владислав Бенграф и его 23-летняя супруга Евгения зарезали друг друга в ходе ссоры в подмосковных Мытищах. Девушка якобы хотела развестись, но мужчина не был готов её отпустить. Конфликт вспыхнул в их квартире глубокой ночью. Тела супругов с колото-резаными ранами обнаружили спасатели, вскрыв дверь через пару часов. Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве.