Каллас утверждает, что Прибалтика не разрешала пролёт беспилотников ВСУ
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Страны Прибалтики не разрешали Украине использовать своё воздушное пространство для попыток ударить беспилотниками по России. С таким утверждением выступила глава Евродипломатии Кая Каллас.
«Это полный нонсенс», — написала она в соцсети X.
Дипломат также призвала ответить на «угрозы», якобы исходящие из Москвы по этому поводу, увеличением поддержки Украины иевропейской обороны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о дипломатических компетенциях Каи Каллас. По её мнению, та — всего лишь европейский аналог одиозной экоактивистки Греты Тунберг, а внутри ЕС никто толком не понимает, почему она занимает столь высокий пост.
