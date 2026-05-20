Каллас утверждает, что Прибалтика не разрешала пролёт беспилотников ВСУ

Страны Прибалтики не разрешали Украине использовать своё воздушное пространство для попыток ударить беспилотниками по России. С таким утверждением выступила глава Евродипломатии Кая Каллас.

«Это полный нонсенс», — написала она в соцсети X.

Дипломат также призвала ответить на «угрозы», якобы исходящие из Москвы по этому поводу, увеличением поддержки Украины иевропейской обороны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о дипломатических компетенциях Каи Каллас. По её мнению, та — всего лишь европейский аналог одиозной экоактивистки Греты Тунберг, а внутри ЕС никто толком не понимает, почему она занимает столь высокий пост.