«Свято место пусто не бывает»: Лавров указал на фатальный удар по автопрому ФРГ из-за санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные санкции против России стали серьёзной ошибкой, которой воспользовалась китайская промышленность. Об этом глава МИД рассказал в интервью Shanghai Media Group.

«Видите, немецкая автомобильная промышленность сейчас в глубочайшем кризисе, а китайские автомобили стали самыми популярными в России. Это один из показателей того, что, как у нас говорят, свято место пусто не бывает», — отметил Лавров. По словам министра, Россия и Китай смогли адаптироваться к западному давлению и выстроить собственный путь развития сотрудничества.

Ранее стало известно о планах автомобильного бренда из КНР Knewstar расширить доступный модельный ряд в России. Сейчас в нашей стране официально продаётся только купе-кроссовер модели 001.