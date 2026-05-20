У нас один и старый: Трамп назвал глупым отставание США от РФ по числу ледоколов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сложившуюся ситуацию, при которой американский ледокольный флот насчитывает лишь одно устаревшее судно, тогда как Россия располагает 48 ледоколами. Своё заявление он сделал, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны США в Коннектикуте.

«Мы освоим это ремесло [строительства кораблей этого класса] и у нас будет много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас — 1, [и он] очень старый, это просто глупо», — сказал Трамп.

По его словам, США в ближайшее время намерены исправить ситуацию в Арктике: у них будет весь регион, очень скоро появится большой флот, и после этого намерены ещё дальше.

«В течение короткого времени у нас будет не менее 55 кораблей», — добавил американский лидер.

Тем временем на Балтийском заводе продолжают строить уникальную серию атомных ледоколов — самых больших и мощных в мире. Пятый ледокол «Чукотка» проходит швартовые испытания, шестой «Ленинград» — на этапе формирования корпуса. «Чукотка» высотой с 18-этажный дом уже загружена двумя атомными реакторами, сейчас проверяют силовые установки; атомоход может находиться в море без дозаправки до четырёх лет.