УЕФА утвердил новую систему отбора на чемпионаты Европы с 2028 года

Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Стамбуле согласовал реформу отборочных турниров чемпионата Европы для мужских сборных, которая вступит в силу после Евро-2028. Ранее победители групп выходили напрямую на турнир, а команды, занявшие вторые места, играли стыковые матчи. Новая концепция предусматривает более сложную двухуровневую систему.

Отборочный турнир теперь будет проходить в двух группах — Лиге 1 и Лиге 2. Лига 1 будет включать 36 сильнейших команд по итогам Лиги наций, разделённых на три группы по 12 сборных, каждая из которых сыграет шесть матчей. В Лиге 2 окажутся 18 или 19 команд. Прямой путевкой на Евро награждаются победители групп Лиги 1, остальные места разыгрываются в плей‑офф.

Наряду с этим, с сезона 2028/29 Лига наций будет состоять из трёх лиг по 18 команд, разделённых на три группы по шесть команд, с шести матчами внутри группы и дополнительными играми между корзинами. Сборная страны-хозяйки Евро получает прямую путёвку, но также участвует в отборе, чтобы определить посев в следующем розыгрыше Лиги наций.

Ранее УЕФА провёл жеребьёвку групп Лиги наций сезона 2026/27, который стартует в сентябре 2027 года. Список всех команд опубликовал Life.ru. Финальная стадия турнира пройдет с 9 по 13 июня 2027 года. Действующий победитель Лиги наций — сборная Португалии.