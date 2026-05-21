21 мая на Украине отмечают День вышиванки — праздник, посвящённый национальной вышитой рубашке. Однако депутат Государственной Думы и историк Михаил Матвеев в беседе с Life.ru заявил, что считать эту традицию исключительно украинской неверно с исторической точки зрения.

По его словам, вышивка на одежде с древних времён была распространена у многих народов — славян, тюрков и финно-угров.

Есть вышитые рубашки у мордвы, у чувашей, у русских, у белорусов, у украинцев. Они отличаются формой, орнаментом, узорами и традициями. Например, у русских были распространены косоворотки — с разрезом, смещённым от центра к краю. А на Украине, наоборот, разрез делали по центру. Михаил Матвеев Депутат Государственной Думы, историк

Историк подчеркнул, что вышивка на одежде — это общеевропейская традиция, уходящая корнями в глубокую древность. Многие орнаменты, по его словам, имеют языческое происхождение.

При этом депутат считает ошибочным утверждение, что именно украинцы являются создателями вышиванки, а остальные народы якобы заимствовали эту традицию.

«На Украине часто говорят, что эта традиция принадлежит только им. Это уже форма политического помешательства, а не разговор о культуре», — заявил Матвеев.

Он также отметил, что культуры народов Европы и Евразии на протяжении веков активно взаимно влияли друг на друга.

По словам историка, вышивка широко распространена не только у славянских народов. В качестве примера он привёл чувашей, относящихся к тюркским народам.

«Несколько лет назад я был на чувашском народном празднике, и мне подарили рубашку с вышитыми карманами и воротником. Так что подобные традиции существуют у самых разных народов», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одной из главных проблем Украины после обретения независимости стало отсутствие политиков, ориентированных на национальные интересы страны. По её словам, вместо полноценных государственных деятелей в публичном поле часто появляются люди, использующие внешние атрибуты народной культуры как элемент политического образа.