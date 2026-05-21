21 мая, 01:00

Угроза из складок: Как избежать рассадника клопов при подборе спального места

Эксперт назвала материалы для матраса, которые помогут защититься от клопов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / whitejellybeans

Матрас и кровать — одно из самых привлекательных мест для клопов, поскольку рядом находится человек, а в швах, стыках и складках мебели достаточно укрытий. Категорийный менеджер по матрасам бренда ORMATEK Олеся Солодкова рассказала Life.ru, как снизить риск появления насекомых в спальне.

По словам эксперта, при выборе спального места важно обращать внимание не только на комфорт, но и на качество материалов и конструкцию изделия.

«Плотные современные материалы, аккуратная обработка швов и отсутствие лишних полостей могут затруднить проникновение насекомых», — пояснила Солодкова.

Она отметила, что такие наполнители, как латекс, пены нового поколения и кокосовое волокно, не привлекают клопов как среда обитания. Кроме того, латексированное кокосовое волокно создаёт дополнительный барьер, препятствующий проникновению влаги, что помогает снизить риск появления плесени и микробов.

Утренний насморк без причины? Врач назвал неожиданного виновника прямо под вами

При этом эксперт подчеркнула: материалов с гарантированной «антиклоповой» защитой не существует. Главной мерой профилактики Солодкова назвала регулярную гигиену спального места.

«Рекомендуется использовать наматрасники, периодически пылесосить матрас и основание кровати, стирать постельное бельё при высоких температурах, проветривать спальню и регулярно осматривать швы и стыки мебели», — отметила специалист.

Если на теле появились характерные укусы, эксперт советует не откладывать решение проблемы и сразу обращаться в профессиональную службу дезинсекции. Одновременно рекомендуется провести обработку мебели.

Хвостик — на подушке, в морозилке — ушки: Почему плюшевым друзьям нужны холод и стирка в горячей воде

Ранее Life.ru писал, что наиболее эффективным способом борьбы с садовыми вредителями считается комплексный подход. Эксперты советуют одновременно уничтожать тлю на растениях и перекрывать муравьям доступ к кроне с помощью физических барьеров — ловчих поясов, золы, дёгтя или специальных средств.

