Евросоюз потерял до триллиона долларов после отказа от российских углеводородов. Об этом заявил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, отказ от российского сырья обернулся для Европы колоссальными потерями из-за резкого повышения цен и необходимости покупать энергоресурсы по более высоким тарифам из других источников.

«Они уже потеряли очень много. Я видел цифру, до триллиона долларов. Отказ от российского сырья, от углеводородов, обернулся потерями за счёт повышения цен, за счёт того, что они покупают дороже из других источников. Это включает и теракт против «Северных потоков», это и собственное решение ЕС об отказе от российских углеводородов», – сказал Биричевский.

Ранее Life.ru писал, что Москва пригрозила отказать в газе тем европейским странам, которые публично критикуют Россию, но при этом «втихаря» пытаются возобновить закупки. Биричевский тогда заявил, что правительство прорабатывает возможность индивидуальных отказов.