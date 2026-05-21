В МИД РФ заявили об усталости от украинской тематики в ООН

Замглавы МИД России Александр Алимов заявил, что постоянное обсуждение Украины на площадках ООН вызывает усталость у государств-членов организации. По его словам, это происходит и в Нью-Йорке, и на заседаниях Генассамблеи, Совета Безопасности, а также на других специализированных форумах.

«Когда туда вбрасывается по любому поводу украинская тематика, это вызывает всё большее непонимание членов», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее США в Совете Безопасности заявили, что восстановление Украины после окончания конфликта займёт десятилетия. Заместитель постоянного представителя Штатов при ООН Тэмми Брюс подчеркнула, что процесс будет долгим и потребует значительных ресурсов.