В трёх аэропортах России ввели временные ограничения

Выпуск и приём воздушных судов ограничили в трёх российских аэропортах в ночь на 21 мая. Об этом сообщили в Росавиации.

Около полуночи временные ограничения ввели в аэропорту Тамбова (Донское). После полуночи закрыли авиагавани в Саратове (Гагарин) и Нижнем Новгороде (Чкалов).

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, уточнили в Росавиации.

Ранее россиянам назвали 32 страны, куда можно слетать без пересадок этим летом. Среди доступных вариантов оказались Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Израиль, Индия, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Турция и другие.