Скончался чемпион Европы по боксу Пётр Галкин

На 68-м году жизни ушёл из жизни чемпион Европы по боксу Пётр Галкин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Спортсмен скончался из-за тяжёлой болезни.

Пётр Юрьевич выступал за сборную СССР в 1980-е годы в первой средней весовой категории. В 1980 году он стал чемпионом Советского Союза, позже завоевал титул чемпиона Европы и побеждал на международных турнирах. Всего за карьеру Галкин провел около 400 боев и получил звание заслуженного мастера спорта.

В Федерации бокса России отметили, что память о Галкине навсегда останется в сердцах коллег, друзей и всех поклонников бокса.

