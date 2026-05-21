21 мая, 00:50

Скончался чемпион Европы по боксу Пётр Галкин

Пётр Галкин. Обложка © VK / Федерация Бокса России

На 68-м году жизни ушёл из жизни чемпион Европы по боксу Пётр Галкин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Спортсмен скончался из-за тяжёлой болезни.

Пётр Юрьевич выступал за сборную СССР в 1980-е годы в первой средней весовой категории. В 1980 году он стал чемпионом Советского Союза, позже завоевал титул чемпиона Европы и побеждал на международных турнирах. Всего за карьеру Галкин провел около 400 боев и получил звание заслуженного мастера спорта.

В Федерации бокса России отметили, что память о Галкине навсегда останется в сердцах коллег, друзей и всех поклонников бокса.

Ранее Life.ru писал о смерти бельгийской гонщицы Йильке Михильсен. Ей было 19 лет. Девушка несколько лет боролась с редкой формой рака костей — саркомой Юинга.

Артём Гапоненко
