Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европейский союз обязан выплатить России миллиардные компенсации за финансирование прокси-войны на Украине. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«ЕС должен выплатить компенсацию России за финансирование прокси-войны против неё, и речь идёт о миллиардах», – сказал политик.

При этом он признал, что на данный момент это практически невозможно. По словам Мема, руководство Евросоюза в основном коррумпировано, а в Европе сегодня нет лидера, который мог бы понять историческую ошибку, совершённую в отношении России, и восстановить диалог с ней.

Мема активно вовлечён в политическую жизнь Финляндии: он участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.

Ранее Life.ru писал, что финский аналитик Сакари Линден заявил о стратегической ошибке руководства страны, сделавшего ставку на Соединённые Штаты вместо России. По его мнению, Хельсинки просчитались, положившись на однополярный мир во главе с Вашингтоном.