Переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски заявила, что экономика Финляндии претерпела серьёзные негативные изменения после вступления республики в Североатлантический альянс. По её словам, закрытие границ с Россией и отказ от нейтрального статуса привели к катастрофическим последствиям.

«Безработица в Финляндии 12,4%, потому что после закрытия границ с Российской Федерацией, после вступления в НАТО, у нас все бюджеты, все доходы, экономика просто рухнули. Деньги для безработных, пенсия, другие выплаты, которые поддерживают какую-то часть народа, становятся меньше», – сказала Райски ТАСС.

Она также отметила, что Правительство Финляндии всё больше средств вкладывает в милитаризацию государства.

«Раньше в Финляндии было – закончил институт, есть диплом, и старались именно на то направление отправить. Сколько бы на это ни понадобилось – 2–6 месяцев, если вы безработный и не можете свою профессию найти, вас поддерживают. Сейчас Финляндия меняет свою политику насчёт безработных – от них нужно избавиться. Армия – это прекрасный метод», – пояснила активистка.

Напомним, 4 апреля 2024 года Финляндия официально присоединилась к блоку НАТО, став его 31-м членом и отказавшись от своего нейтрального статуса, который опирался на широкую поддержку в обществе. Протяжённость общей границы Финляндии и России превышает 1,3 тысячи километров.

Ранее финский аналитик Сакари Линден заявил о стратегической ошибке руководства страны, сделавшего ставку на Соединённые Штаты вместо России. По его мнению, Хельсинки просчитались, положившись на однополярный мир во главе с Вашингтоном, и с нынешним курсом Финляндия оказалась среди проигравших.