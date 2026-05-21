Сберкнижка ещё пригодится: Россиянам раскрыли секрет получения компенсаций по советским вкладам

Государство продолжает выплаты по советским вкладам, оформленным до 20 июня 1991 года. Компенсации положены как самим вкладчикам, так и их наследникам, рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова агентству «Прайм».

Размер компенсации определяется остатком вклада на указанную дату, умноженным на коэффициент, зависящий от срока хранения, и на кратность, с вычетом ранее выплаченных сумм. Граждане, родившиеся до 1945 года, получают трёхкратную сумму, а родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники имеют право на выплаты, если вкладчик на момент смерти был гражданином России.

Для получения компенсации достаточно обратиться в офис банка с паспортом и сберкнижкой. Наследники должны предоставить также свидетельство о смерти и документы о праве на наследство.

Ранее сообщалось, что россияне, родившиеся до 1991 года включительно, могут получить компенсацию по советским вкладам, если счёт действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт до конца того же года. Размер компенсации зависит от суммы, находившейся на вкладе летом 1991 года.