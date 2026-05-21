Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 02:15

Сберкнижка ещё пригодится: Россиянам раскрыли секрет получения компенсаций по советским вкладам

Профессор Финогенова: Наследники могут получить компенсации по советским вкладам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1599686sv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1599686sv

Государство продолжает выплаты по советским вкладам, оформленным до 20 июня 1991 года. Компенсации положены как самим вкладчикам, так и их наследникам, рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова агентству «Прайм».

Размер компенсации определяется остатком вклада на указанную дату, умноженным на коэффициент, зависящий от срока хранения, и на кратность, с вычетом ранее выплаченных сумм. Граждане, родившиеся до 1945 года, получают трёхкратную сумму, а родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники имеют право на выплаты, если вкладчик на момент смерти был гражданином России.

Для получения компенсации достаточно обратиться в офис банка с паспортом и сберкнижкой. Наследники должны предоставить также свидетельство о смерти и документы о праве на наследство.

Получите советские деньги в 2026-м: Почему по вкладам СССР выходят не миллионы, а тысячи
Получите советские деньги в 2026-м: Почему по вкладам СССР выходят не миллионы, а тысячи

Ранее сообщалось, что россияне, родившиеся до 1991 года включительно, могут получить компенсацию по советским вкладам, если счёт действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт до конца того же года. Размер компенсации зависит от суммы, находившейся на вкладе летом 1991 года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar