«Только с нашего разрешения»: Иран опубликовал карту своих владений в Ормузском проливе

Управление по контролю за Персидским заливом Ирана (PGSA), в ведение которого входит регулирование прохода по Ормузскому проливу, опубликовало карту морской зоны, контролируемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Документ чётко обозначает границы иранской юрисдикции.

Карта контроля Ирана в Ормузском проливе. Фото © Telegram / sepah_pasdaran

«Исламская Республика Иран определила свою юрисдикцию в отношении управления Ормузским проливом следующим образом: линия между Кух-е Мобарак в Иране и южной частью города Фуджайра в ОАЭ и линия, соединяющая иранский остров Кешм с городом Умм-эль-Кувейн в ОАЭ с западной части», — говорится в сообщении ведомства.

В PGSA подчеркнули, что проход судов через подконтрольные Ирану территории осуществляется строго с разрешения управления.

Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты усилили своё военное присутствие у границ Исламской Республики. В Аравийском море к юго-востоку от Ирана размещены два ракетных эсминца – USS Spruance и USS John Finn, оснащённые лазерной системой ODIN. Эта установка предназначена для ослепления и дезориентации ударных беспилотников, а также способна нейтрализовать камеры и датчики разведывательных систем противника.