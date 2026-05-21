«Только с нашего разрешения»: Иран опубликовал карту своих владений в Ормузском проливе
Иран опубликовал карту контролируемой КСИР зоны вокруг Ормузского пролива
Управление по контролю за Персидским заливом Ирана (PGSA), в ведение которого входит регулирование прохода по Ормузскому проливу, опубликовало карту морской зоны, контролируемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Документ чётко обозначает границы иранской юрисдикции.
Карта контроля Ирана в Ормузском проливе. Фото © Telegram / sepah_pasdaran
«Исламская Республика Иран определила свою юрисдикцию в отношении управления Ормузским проливом следующим образом: линия между Кух-е Мобарак в Иране и южной частью города Фуджайра в ОАЭ и линия, соединяющая иранский остров Кешм с городом Умм-эль-Кувейн в ОАЭ с западной части», — говорится в сообщении ведомства.
В PGSA подчеркнули, что проход судов через подконтрольные Ирану территории осуществляется строго с разрешения управления.
Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты усилили своё военное присутствие у границ Исламской Республики. В Аравийском море к юго-востоку от Ирана размещены два ракетных эсминца – USS Spruance и USS John Finn, оснащённые лазерной системой ODIN. Эта установка предназначена для ослепления и дезориентации ударных беспилотников, а также способна нейтрализовать камеры и датчики разведывательных систем противника.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli