21 мая, 02:51

Калийный фронт: США через удобрения пытаются разорвать союз России и Белоруссии

Bloomberg: США попросили Украину ослабить ограничения на удобрения из Белоруссии

Администрация США обратилась к Украине с просьбой ослабить ограничения на импорт калийных удобрений из Белоруссии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Вашингтон рассчитывает, что это создаст условия для улучшения отношений США и Минска, а также позволит «создать некоторую дистанцию» между Россией и Белоруссией.

Американские власти ожидают, что страны Евросоюза последуют примеру Украины и также ослабят ограничения на импорт белорусских удобрений.

Санкции против «Беларуськалия» действовали с 2021 года. До этого предприятие поставляло на мировой рынок около 20% всех калийных удобрений. После введения ограничений поставки были переориентированы на Россию и Китай. В марте 2026 года США сняли санкции с «Беларуськалия» в обмен на освобождение 250 заключённых.

Санкции Запада ещё больше сблизили Россию с Китаем

Ранее Life.ru писал, что Правительство Великобритании принесло извинения за своё «неуклюжее» решение смягчить санкции против РФ, которое привело к разрешению импорта дизельного топлива и керосина, произведённых из российской нефти в третьих странах. По его словам, вызвавшая скандал лицензия будет приостановлена «при первой возможности».

Юния Ларсон
