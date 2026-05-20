Британскому министру пришлось каяться из-за смягчения санкций против российской нефти

Британский министр извинился за «неуклюжее» смягчение антироссийских санкций
Правительство Великобритании принесло извинения за своё «неуклюжее» решение смягчить санкции против РФ, которое привело к разрешению импорта дизельного топлива и керосина, произведённых из российской нефти в третьих странах. Министр торговли Крис Брайант взял на себя полную ответственность.
«Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения», — заявил Брайант, выступая в парламенте.
Выступая в парламенте, Брайант заявил, что в итоге у граждан создалось неверное впечатление о том, чего они пытаются добиться. По его словам, вызвавшая скандал лицензия будет приостановлена «при первой возможности».
Напомним, Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, а также на техническую помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с ним. Исключение — если уран необходим для эксплуатации уже работающих в третьих странах ядерных установок, введённых в строй до этой даты. Одновременно Лондон выдал генеральную лицензию (без указания срока действия) на импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведённых в третьих странах из российской сырой нефти, тем самым легализовав закупки топлива, формально подпадающего под антироссийские санкции, через посредников.
