Британскому министру пришлось каяться из-за смягчения санкций против российской нефти

Правительство Великобритании принесло извинения за своё «неуклюжее» решение смягчить санкции против РФ, которое привело к разрешению импорта дизельного топлива и керосина, произведённых из российской нефти в третьих странах. Министр торговли Крис Брайант взял на себя полную ответственность.

«Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения», — заявил Брайант, выступая в парламенте.

Выступая в парламенте, Брайант заявил, что в итоге у граждан создалось неверное впечатление о том, чего они пытаются добиться. По его словам, вызвавшая скандал лицензия будет приостановлена «при первой возможности».