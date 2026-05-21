Росавиация ввела ограничения на приём и отправку рейсов в Пензе и Самаре

В Пензе и Самаре введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

Теперь число аэропортов с ограниченным режимом работы достигло пяти. Подробности о сроках и причинах введённых ограничений в ведомстве не раскрыли.

Напомним, ранее выпуск и приём воздушных судов ограничили в аэропорту Тамбова (Донское). После полуночи закрыли авиагавани в Саратове (Гагарин) и Нижнем Новгороде (Чкалов). Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов.