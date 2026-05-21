Гол Дорофеева принёс «Вегасу» победу над «Колорадо» в первом матче финала Запада
Обложка © Х / Vegas Golden Knights
В США прошёл первый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли-2026, в котором «Вегас Голден Найтс» на выезде одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2. Одну из шайб у гостей забил россиянин Павел Дорофеев, продливший серию с голами до четырёх игр.
Гол Дорофеева. Видео © Х / Vegas Golden Knights
У хозяев площадки в третьем периоде отметился Валерий Ничушкин.
Победа позволила «Голден Найтс» повести в серии 1-0. Следующий матч между командами состоится 23 мая в Денвере.
Дорофеев также проявил себя в четвертьфинале плей-офф Кубка Стэнли. В шестом матче серии «Вегас Голден Найтс» разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 5:1 и обеспечил выход в финал Западной конференции. Главным героем встречи стал именно российский нападающий, оформивший дубль. Теперь на его счету 12 очков (10 голов и 2 передачи) в 13 играх плей-офф.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.