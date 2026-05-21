«Заложники реальности»: На Западе предрекли Украине болезненные уступки
Украина сможет добиться мира, только приняв большое количество болезненных уступок. Об этом пишет издающийся в Венгрии журнал The European Conservative (TEC) в статье о способах урегулирования конфликта.
Издание указывает, что «нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности». Украине придётся принять эту правду, даже если это будет неприятно.
В материале также подчёркивается, что у Киева изначально не было никаких шансов на победу. Украинский главарь Владимир Зеленский, по мнению авторов, упустил возможность завершить конфликт с меньшими потерями для своей страны.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине находится в тупике. Он добавил, что Москва не видит никаких сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность продвинуться в этом вопросе.
