Россия всегда найдёт покупателя для своих критически важных минералов и энергоносителей, несмотря на санкционные ограничения Евросоюза. Об этом заявил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда была надёжным поставщиком для тех, кто заинтересован в сотрудничестве, и никогда никому не отказывала. Если кто-то не хочет покупать российское сырьё – это его право и выбор.

«Опять-таки сырьё дефицитное, оно не у всех есть, критические минералы. Поэтому мы покупателя всегда найдём, у нас с этим проблем нет», – сказал Биричевский.

Евросоюз 23 апреля объявил о новом, двадцатом пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти. При этом в Брюсселе уже анонсировали работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее Life.ru писал, что администрация США обратилась к Украине с просьбой ослабить ограничения на импорт калийных удобрений из Белоруссии. Вашингтон рассчитывает, что это создаст условия для улучшения отношений Штатов и Минска, а также позволит «создать некоторую дистанцию» между Россией и Белоруссией.