Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 мая, 04:45

Футбольный клуб из КНДР впервые за семь лет сыграл матч в Южной Корее

Тренировка женской футбольной команды «Нэгохян» из КНДР в южнокорейском Сувоне. Обложка © ТАСС / ЕРА / JEON HEON-KYUN

В южнокорейском городе Сувон состоялся полуфинальный матч женской Азиатской лиги чемпионов, где местный клуб принимал северокорейскую команду «Нэгохян». Победу со счётом 2:1 одержали спортсменки из КНДР, что стало первой встречей команд соседних стран почти за восемь лет, сообщило агентство «Рёнхап».

На стадионе не было северокорейских болельщиков — граждан страны, как правило, не допускают в Южную Корею, а две страны формально находятся в состоянии войны с 1950 года. Однако неожиданно команда КНДР получила активную поддержку местных фанатов, численность которых превысила 7 тысяч человек. Тренер «Сувона» Пак Кил Ён признался, что его команда ощущала обиду из-за реакции публики.

Министр по делам объединения Кореи Чон Дон Ён накануне матча сообщил, что не посетит игру, ссылаясь на позицию Азиатской футбольной конфедерации (AFC) о необходимости отделять спорт от политики. Сам матч он назвал историческим, отметив, что он создаёт «хороший прецедент».

Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным государством
Ранее Северная Корея внесла изменения в основной закон, исключив положения о воссоединении с Южной Кореей и пересмотрев формулировки о границах. Изменения закрепляют курс на признание двух стран как отдельных государств.

Артём Гапоненко
