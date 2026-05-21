В Японии неизвестный хищник растерзал человека рядом с Токио

В Японии дикое животное насмерть растерзало местного жителя в горах к западу от столицы. Останки человека были обнаружены во вторник, 19 мая. Прибывшие на место полицейские не смогли определить пол и возраст погибшего – личность жертвы предстоит установить судмедэкспертам.

Рядом с местом обнаружения останков найдены следы крупного зверя. По предварительным данным, на жителя Японии напал медведь, однако версия с нападением другого животного также рассматривается следователями.

На останки человека 14 мая наткнулся сотрудник полиции, который в нерабочее время отправился в горы. В ста метрах от туристической тропы находились останки погибшего, рюкзак и палки для треккинга. Следователи и криминалисты смогли добраться до этого места только через пять дней.

Ранее Life.ru писал, что в окрестностях болгарской столицы Софии медведь убил туриста на горе Витоша. Тело мужчины с множественными ранениями нашли рядом с одной из туристических хижин. Сначала предполагали, что турист мог погибнуть от нападения собак. Однако при обследовании территории обнаружили следы медведя и медвежонка. Судебно-медицинская экспертиза и заключение охотоведа подтвердили: причиной смерти стало нападение хищника.