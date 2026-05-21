21 мая, 04:54

ПВО отразила атаку 121 дрона ВСУ на девять регионов России и Каспийское море

Обложка © Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны за 11 часов с 20:00 20 мая до 07:00 21 мая перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваторией Каспийского моря.

Несмотря на массовое уничтожение дронов, последствия атаки оказались серьёзными. Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области украинские беспилотники нанесли удары по Шебекинскому округу. В результате атаки пострадали три человека.

