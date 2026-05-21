35-градусная жара может отправить российских школьников на каникулы раньше

В России предложили досрочно завершить учебный год в некоторых регионах из-за аномальной жары (до 35 градусов) и отсутствия кондиционеров в школах. Такую идею РИА «Новости» рассказал заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации (ОП России) Владислав Гриб.

«С учётом того, что во многих школах нет кондиционеров, а на улице — 35-градусная жара, то, конечно, в ряде регионов я предлагаю всё-таки, с учётом вышесказанного, досрочно закончить учебный год», — предложил он.

Гриб отметил, что до официального окончания года осталось всего несколько дней, поэтому досрочное завершение не повлияет на учёбу, но поможет избежать проблем со здоровьем у детей и учителей. Открытые окна в такую жару спасают слабо, особенно в младших классах.

Аномальная жара в Москве побила суточный рекорд, который держался с 1979 года. На метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 30,3 градуса. Предыдущий максимум для 19 мая был установлен 46 лет назад — тогда температура поднялась до 30,2 градуса. В Гидрометцентре отметили, что именно показания ВДНХ считаются официальной погодной историей Москвы.