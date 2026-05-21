

21 мая, 05:37

Мужчину задержали за избиение подростков в подъезде дома в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело после нападения на двух подростков в подъезде многоквартирного дома. Инцидент произошёл вечером 18 мая в Заельцовском районе, по подозрению в избиении ребят задержан 48-летний мужчина.

«Вечером 18 мая 2026 года в подъезде одного из многоквартирных домов в Заельцовском районе города Новосибирска 48-летний обвиняемый причинил двум подросткам телесные повреждения. После произошедшего 15-летнего потерпевшего доставили медицинское учреждение, где ему диагностировали травмы, угрозы жизни не имеется», — уточнили в следкоме.

Фигуранта задержали, ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в ивановской Шуе подростки звелски избили 11-летнюю девочку, заставив её публично просить прощения. Они обвинили ребёнка во лжи и краже электронной сигареты, после чего напали.

Андрей Бражников
