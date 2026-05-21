«Мой Фунтик»: Костомаров умилил поклонников банным фото с сыном

Роман Костомаров поделился тёплым семейным снимком с сыном Ильёй, которому уже исполнилось 10 лет. Фото 49-летний олимпийский чемпион опубликовал в соцсетях.

На кадре фигурист позирует с сыном после бани. Атмосферу подчёркивают одинаковые детали образа: отец и сын появились перед камерой в войлочных шапочках.

«Мой Фунтик. И лучший сыщик с дипломом! А может, и без», — написал Костомаров под публикацией.

Илья родился в браке спортсмена с Оксаной Домниной. У пары также есть старшая дочь Анастасия, появившаяся на свет в 2011 году.

