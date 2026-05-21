«Полный хаос»: Из Марганца уходят госслужбы, инкассаторы не приезжают, а магазины закрываются

Из-за приближения линии фронта многие государственные службы Украины уходят из Марганца (Днепропетровская область, юго-восток Украины). Об этом пишет издание «Страна».

Например, в город перестали приезжать инкассаторы. По словам местных жителей, из-за ухода госслужб в Марганце массово закрываются магазины и бизнес. Люди называют происходящее «полным хаосом».

Напомним, что Марганец находится в Никопольском районе. 12 мая местные власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из некоторых районов Никополя, Марганца и ещё нескольких населённых пунктов. Всего предполагалось вывезти 1145 человек.