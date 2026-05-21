21 мая, 06:42

В Ульяновской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Ульяновской области средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника. Обломки упали на территории Радищевского района, сообщил губернатор Алексей Русских. Пострадавших и повреждений имущества, по предварительным данным, нет.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Радищевского района», — написал Русских.

На месте работают спецслужбы. Губернатор также напомнил жителям, что нельзя публиковать в интернете фото и видео беспилотников, их обломков и работы ПВО, а приближаться к месту падения опасно для жизни.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области украинские беспилотники нанесли удары по Шебекинскому округу. В результате атаки пострадали три человека.

Андрей Бражников
