В Ульяновской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В Ульяновской области средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника. Обломки упали на территории Радищевского района, сообщил губернатор Алексей Русских. Пострадавших и повреждений имущества, по предварительным данным, нет.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Радищевского района», — написал Русских.
На месте работают спецслужбы. Губернатор также напомнил жителям, что нельзя публиковать в интернете фото и видео беспилотников, их обломков и работы ПВО, а приближаться к месту падения опасно для жизни.
