Энергодар столкнулся с перебоями в электроснабжении из-за повреждений за городом

Из-за повреждений за пределами Энергодара (города-спутника Запорожской АЭС) в городе начались перебои с электричеством. На данный момент критически важные объекты запитали от резервных источников. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своём канале на платформе «Макс».

«Повреждения за пределам города. Энергетики развернули работы. По срокам восстановления пока сказать точно невозможно. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения», — написал он.

Ранее сообщалось, что украинские формирования нанесли не менее шести ударов дронами по территории Каменско-Днепровской районной больницы в Запорожской области. Пострадавших нет. Всего по населённым пунктам округа было совершено не менее 17 атак беспилотников. В здании больницы повреждено около 30 окон.