«Ехал умирать на Родину»: Митрополит Тихон раскрыл детали смерти иеромонаха Романа

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что иеромонах Роман (Матюшин) собирался вернуться в Россию, чтобы умереть на родной земле. Подробности он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Возвращаясь умирать на Родину, отошёл ко Господу иеромонах Роман. В последний день Пасхи. Успел», — написал Тихон.

Он также поблагодарил жителей Сербии за поддержку и внимание к иеромонаху в последние годы его жизни.

Иеромонах Роман был известен не только духовными произведениями, но и сотрудничеством с российскими артистами, включая Елену Ваенгу, Николая Гнатюка и Сергея Безрукова. В разные годы он получил Всероссийскую православную литературную премию имени Александра Невского и золотую медаль имени Пушкина за вклад в литературу.

Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропорту Белграде при возвращении в Россию скончался иеромонах Роман (Матюшин). Он появился на свет 16 ноября 1954 года в Брянской области. Писать стихи начал ещё в молодости. Будущий священнослужитель учился на филфаке Калмыцкого университета, позже стал послушником Вильнюсского Свято-Духова монастыря, а затем принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре.