«Проверьте за 2 минуты»: Аферисты обещают россиянам выплаты от лица Соцфонда

В России мошенники стали прикрываться логотипами госорганизаций, убеждая своих жертв перейти по ссылке для якобы оформления причитающихся выплат. Именно отсылка к государственным структурам заставляет россиян поверить аферистам. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники используют логотипы государственных организаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты», чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке», — сказано в тексте ведомства в Max.

Например, в тексте может быть написано, что Социальный фонд РФ просит граждан проверить свои начисления и сделать это можно за пару минут по ссылке. При этом россиян уверяют, что госведомства переходят на работу онлайн и теперь не понадобятся справка, сбор данных, а стоять в очередях не придётся. Далее человек переходит по ссылке и попдает на фишинговый сайт, который крадёт его личные данные, банковские реквизиты или же в телефон устанавливается вредоносная программа под видом «приложения для расчёта госвыплат».

Также мошенники могут использовать тему летних отключений горячей воды для обмана россиян, так как сообщения из сферы ЖКХ не вызывают такой настороженности, как просьбы перевести деньги, предупредили эксперты.