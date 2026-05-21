Блондинка в лоферах Chanel: Настасья Самбурская удивила поклонников преображением

39-летняя актриса Настасья Самбурская, известная по сериалу «Универ», показала подписчикам новый образ и идеальную фигуру. Фото она выложила в своём блоге.

На снимке, сделанном в салоне красоты, Самбурская стоит перед зеркалом в белом топе, коротких голубых джинсовых шортах с чёрным ремнём и лоферах Chanel. Также актриса продемонстрировала обновлённую стрижку — идеальное каре и осветлённые волосы. На фото она без макияжа.

Ранее Центральный районный суд Кемерова полностью удовлетворил иск актрисы Настасьи Самбурской (настоящая фамилия — Терехова) к блогеру Алексею Псковитину из дуэта «Немагия». Поводом для иска стал видеоролик, в котором блогер обвинил актрису в работе эскортницей.