США угрожают Палестине из-за выдвижения кандидата в Генассамблею ООН

Если постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур не снимет свою кандидатуру на должность вице-председателя Генассамблеи Всемирной Организации, то Вашингтон готов отозвать визы палестинских дипломатов в ООН. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на внутреннюю телеграмму госдепартамента США.

«Администрация президента Дональда Трампа угрожает аннулировать визы членам палестинской делегации в ООН в случае, если представитель Палестины (Рияд Мансур) откажется снять свою кандидатуру на пост вице-председателя Генеральной Ассамблеи ООН», — сказано в тексте.

По мнению США, кандидатура палестинца на столь высокую должность в ООН вызовет «напряжённость» и может сорвать мирный план американского лидера Дональда Трампа по Газе. Белый дом даже готов принять жёсткие меры, чтобы не допустить представителя Палестины к управлению.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что силовые методы в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан могут временно затормозить решение вопроса создания Палестинского государства, но ситуация в конце концов «взорвётся».