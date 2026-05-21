Киев нанял серийного поджигателя для диверсий в России и «‎наградил» его 25 годами колонии

В Подмосковье задержали серийного поджигателя, который работал на украинские спецслужбы. «‎Наградой» ему стали 25 лет колонии, сообщила Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

Мужчина связался с ними ещё в апреле 2023 года. По заданию он поджёг два релейных шкафа у железнодорожной станции «Белые Столбы» на Павелецком направлении в Москве. Также он сжёг оборудование сотовых операторов, три автобуса МВД и легковой автомобиль с российской патриотической символикой.

Кроме того, он собрал и передал Украине данные о системе охраны, важных объектах и расположении военной техники в двух воинских частях ПВО в Московской области. Суд признал его виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы.

Ранее в Симферополе сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину, у которого было гражданство России и Украины. По версии следствия, он публиковал в Telegram призывы уничтожить московский Кремль и русских людей.