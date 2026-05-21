3 человека погибли от контакта с неизвестным веществом в США, ещё 19 в больнице

В США трое человек погибли и 19 пострадали после контакта с неизвестным веществом в жилом доме в штате Нью-Мексико. Об этом сообщил телеканал KOB 4.

Трагедия произошла в городе Маунтин-Эйр. В одном из домов люди предположительно столкнулись с неизвестным химическим веществом, после чего у всех стремительно стало ухудшаться самочувствие.

По данным журналистов, три человека скончались, ещё 19 были доставлены в больницу Университета Нью-Мексико. У пострадавших фиксировали симптомы интоксикации, включая тошноту и сильную головную боль. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Медики продолжают наблюдение за пострадавшими и выясняют возможный характер вещества, ставшего причиной инцидента.

Ранее в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте около 37 туристов пожаловались на симптомы отравления — тошноту, рвоту, температуру и слабость. Часть отдыхающих заболела вскоре после заселения или перед вылетом. Администрация утверждает, что недомогание связано со сменой климата.