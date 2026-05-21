21 мая, 09:11

МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в давлении на республику

Центр Тирасполя — столицы Приднестровья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Attila JANDI

Руководство Приднестровья предупреждает о комплексном давлении со стороны Молдавии, включая политические, экономические и информационные меры, а также усиление военного курса Кишинёва. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава министерства госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики Валерий Гебос.

Власти Молдавии используют широкий набор инструментов давления на Приднестровье — от политического и военного до информационного и культурно-идеологического воздействия, отметил он.

По его словам, Кишинёв задействует весь доступный арсенал влияния на жителей региона, включая экономические ограничения, образовательные и религиозные факторы, а также информационные кампании. Он отметил необходимость выстраивания системы противодействия и информирования населения.

Ранее министр госбезопасности ПМР Валерий Гебос заявил, что власти Молдавии пытаются с помощью угроз вербовать жителей Приднестровья. Для давления они применяют процедуры оформления гражданства и паспортов, а также закон о сепаратизме.

