21 мая, 09:08

Каллас предложила «морфин» и «химиотерапию» против Китая — 5 стран пожаловались

Politico: В ЕК раскритиковали Каю Каллас за сравнение торговли с Китаем с раком

Чиновники Еврокомиссии раскритиковали главу евродипломатии Каю Каллас за то, что она сравнила торговые отношения с Китаем с раком. Об этом пишет Politico.

«Сложные отношения между ЕК и <…> Каллас ухудшились ещё больше после того, как чиновники раскритиковали её за высказывания, в которых она, по всей видимости, сравнила китайские методы ведения торговли с раком», — говорится в статье.

Каллас заявила, что Европа понимает «диагноз болезни» — то есть китайские методы торговли, — но пока не решила, как лечить. По её словам, есть два варианта: либо увеличивать «морфин» (субсидии промышленности), либо начинать «химиотерапию» (например, контроль иностранных инвестиций).

«Так дипломаты не выражаются», — приводит издание мнение неназванного чиновника.

На высказывание Каллас пожаловались пять стран, но их названия не раскрываются. Таким образом, отношения между Еврокомиссией и политиком и так были непростыми, а теперь стали ещё хуже.

Ранее Кая Каллас получила в подарок наклейку с чихуахуа на фоне флагов стран Прибалтики. Её подарил депутат Европарламента из Латвии Рихардс Колс. Страны Балтии часто сравнивают с этой породой собак из-за их небольших размеров и любви к громким воинственным заявлениям в адрес России.

