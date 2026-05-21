Стало известно состояние сестёр, чья мать погибла при взрыве в пятиэтажке в Лобне

Две девочки, пострадавшие при взрыве газа в квартире соседа в подмосковной Лобне, находятся в состоянии средней тяжести. Мать несовершеннолетних погибла. Детей навестил в Детском центре имени Л. М. Рошаля губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Двухлетнюю Ксюшу и 11-летнюю Леру на вертолёте доставили в Красногорск из Лобненской больницы. Сейчас с ними их тётя. У обеих девочек отравление угарным газом, состояние средней тяжести», — написал чиновник в телеграм-канале.

Врачи продержат потерявших мать девочек в больнице ещё пару дней для полного обследования. Воробьёв заверил, что власти на связи со всеми семьями, которые пострадали во время ЧП в Лобне.

Напомним, ЧП произошло утром 21 мая в одной из квартир пятиэтажки в подмосковной Лобне. После оглушительного хлопка обрушилась межквартирная стена, затем начался пожар. Жертвами трагедии стали два человека: 32-летняя женщина из соседней квартиры погибла под завалами, также скончался мужчина из квартиры, где произошёл взрыв. Двоих дочек погибшей — 2 и 11 лет — госпитализировали.