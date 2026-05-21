Мария Захарова. Обложка © Life.ru

За семь лет у власти Владимир Зеленский не выполнил ключевые предвыборные обещания, которые дал украинцам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он пришёл с лозунгами о мире, борьбе с коррупцией и восстановлении справедливости. Многие жители страны поверили его заявлениям и поддержали на голосовании.

«Сегодня совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший надежды так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора», — сказала Захарова.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, обещания украинского политика со временем превратились в свою противоположность. Она также обвинила руководство Украины в масштабной коррупции. Также Захарова напомнила, что ранее Зеленский выступал против давления на русскоязычное население, однако сейчас ситуация сильно изменилась.

Захарова призвала Латвию закрыть МИД Литвы после угроз в адрес Калининграда

Ранее Мария Захарова резко высказалась о профпригодности главы Евродипломатии Каи Каллась. Спикер внешнполитического ведомства заметила, что никто не знает, кто назначил её на высокий пост, и почему политик его занимает. По мнению Захаровой, Каллас — «Грета Тунберг европейской политики».

