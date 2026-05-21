ВСУ за сутки 138 раз обстреляли Курскую область из артиллерии

Украинские военные нанесли 138 ударов из артиллерийских орудий по территории Курской области, а вражеские дроны трижды пытались атаковать регион. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09.00 20 мая до 09.00 21 мая сбито 76 вражеских беспилотников различного типа. 138 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он.

Хинштейн добавил, что за сутки в больнице скончалась мирная жительница от ран, полученных во время прилёта украинского БПЛА в Глушковский район 18 мая. Из разрушений — повреждены котельная, амбар, выбиты стёкла в жилой многоэтажке, сгорела крыша местного ангара.

Ранее в Ульяновской области средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника. Обломки упали на территории Радищевского района. Пострадавших и повреждений имущества нет.