Найденная под Тулой трёхлетняя девочка потерялась, когда пошла гулять в лес

Появилось фото трёхлетней Вероники, найденной в Тульской области спустя день поисков. Его публикует пресс-служба областного СК.

В беседе с телеканалом «Звезда» глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов пояснил, что девочка ушла сама гулять, зашла в лес и заблудилась.

«Не смогла сориентироваться и ушла в лес. Стало темно, она потеряла ориентацию», — добавил чиновник.

Напомним, Вероника пропала накануне. В районе развернулась настоящая поисково-спасательная операция, а сегодня её участники нашли беговел девочки, он лежал на опушке леса. Позднее стало известно, что ребёнка нашли.