Дроны и квадроциклы: Появилось видео поисков трёхлетней Вероники в Тульской области

СК показал видео поисков трёхлетней Вероники в Тульской области с коптерами
В Тульской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К поискам привлекли дроны, сообщает пресс-служба СК РФ.
К поискам привлечены сотрудники Следственного комитета, полиции, спасатели и добровольцы. Они проводят обследование территории и комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. По лесу двигаются на квадроциклах.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении ребёнка, просят незамедлительно сообщить по телефонам 112 или 8-961-152-03-32.
К поискам пропавшей трёхлетней девочки планируется привлечь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты для обследования территории с воздуха. Прокуратура Тульской области осуществляет контроль за ходом расследования уголовного дела.
