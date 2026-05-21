Дроны и квадроциклы: Появилось видео поисков трёхлетней Вероники в Тульской области

В Тульской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К поискам привлекли дроны, сообщает пресс-служба СК РФ.

К поискам привлечены сотрудники Следственного комитета, полиции, спасатели и добровольцы. Они проводят обследование территории и комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. По лесу двигаются на квадроциклах.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении ребёнка, просят незамедлительно сообщить по телефонам 112 или 8-961-152-03-32.

К поискам пропавшей трёхлетней девочки планируется привлечь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты для обследования территории с воздуха. Прокуратура Тульской области осуществляет контроль за ходом расследования уголовного дела.